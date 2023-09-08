В школе отказались бесплатно кормить детей участника СВО

Причиной отказа чиновники от образования назвали отсутствие у их отца местной регистрации, при том, что его дети живут, зарегистрированы и ходят в школу в Севастополе.

Резонансную тему подняли общественница из СРОО «Севастопольские мамы», куда в рамках проекта бесплатной юридической помощи обратилась многодетная мать Оксана П., чей супруг находится в зоне проведения СВО в составе героической 810-й бригады морской пехоты.

«К сожалению, в бесплатном питании детей в школе мне отказали, сославшись на то, что у супруга прописка в Симферополе. Живем мы тут, дети прописаны также тут, ходим в севастопольскую школу, а вот бесплатно детей в школе не кормят, ссылаясь на то, что «не положено». Это крайне несправедливо», — рассказала женщина юристу СРОО «Севастопольские мамы» Елене Меченкиной.

По мнению Е.Меченкиной, в таком положении находится не только эта семья.

— Получение мер социальной поддержки по месту регистрации актуально тогда, когда речь идет о денежных выплатах или получении земли, дабы заявитель не имел возможности получать их в двух регионах сразу. Что касается питания детей в школе, то факт их обучения в том или ином учебном заведении не зависит от их регистрации и подтверждается официально, равно как и официально подтверждает факт участия их отца в СВО, — утверждает юрист.

В своем послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин четко обозначил ориентиры мер поддержки семей участников СВО. По словам Президента, «семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты». Данная ситуация по меньшей мере вызывает недоумение.

СРОО «Севастопольские мамы» официально обратилась в департамент образования Севастополя за разъяснениями: «Надеемся, что данная проблема будет решена оперативно, и дети участников СВО, вне наличия севастопольской прописки у их отцов — участников специальной военной операции, начнут получать бесплатное горячее питание в школах. Ведь эта мера поддержки имеет отношение к детям, чьи отцы, рискуя собственной жизнью, выполняют свой долг. В то время как департамент образования продолжает переживать, чтобы дети два раза не пообедали: и в Севастополе, и в Симферополе или, к примеру, в Тюмени».