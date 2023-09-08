Три года торговали контрабандным табаком

Два севастопольца в течение трех лет с размахом торговали нелегальными сигаретами. Гагаринский районный суд оштрафовал мужчин на крупные суммы, а десятки тысяч пачек опасного табака будут уничтожены.

Злоумышленники 1987 и 1990 годов рождения приобретали немаркированную табачную продукцию у неофициальных поставщиков. Торговля процветала в период с июня 2019 года по март 2022 года. «Бизнесмены» хранили сигареты в гаражном кооперативе и продавали его в двух торговых точках на пл.50-летия СССР и на пр.Генерала Острякова, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Во время обыска было изъято свыше 62 тысяч немаркированных пачек сигарет общей стоимостью более семи миллионов рублей. Злоумышленники оштрафованы на 500 и 650 тысяч рублей. Немаркированные сигареты будут уничтожены.