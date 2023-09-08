Ситуация с топливом должна улучшиться

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов 7 сентября провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Обсуждали текущее состояние и развитие отраслей ТЭК региона, а также вопросы поставки светлых нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Минэнерго.

«Сегодня встретился с министром энергетики Николаем Григорьевичем Шульгиновым в Москве. Обсудили с министром ситуацию с обеспечением топливом Севастополя. В ближайшее время должна улучшиться логистика и произойти увеличение лимитов продажи топлива на бирже, это должно в конечном итоге повлиять на рост цен», — сообщил в соцсетях подробности встречи в Москве М.Развожаев.

Обсуждались и вопросы развития энергосистемы Севастополя — разработанные схему и план развития энергетики города.

«На период до 2026 года у нас есть базовый сценарий развития электроэнергетического комплекса, который учитывает состояние дел по реализации электросетевыми организациями мероприятий по развитию и темпы реального спроса на электрическую энергию и мощность.

Благодарен министру энергетики Николаю Григорьевичу Шульгинову за помощь Севастополю», — отметил губернатор.