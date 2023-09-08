Правила строительства и реконструкции объектов на курортах ужесточат

Законопроект, разработанный Минстроем, Минприроды и другими ведомствами направлен на совершенствование и оптимизацию государственной экологической экспертизы при строительстве зданий на курортах.

Суть проекта закона в том, что при строительстве и реконструкции объектов на курортах и лечебно-оздоровительных землях планируется проводить государственную экологическую экспертизу проектной документации, документом расширяется перечь объектов строительства и органов, уполномоченных на организацию и проведение общественных обсуждений, сокращается срок проведения экспертизы.

Предполагается, что такая мера станет гарантом того, что на строящемся объекте все параметры, включая выбросы в атмосферу, озеленение, вывоз отходов, водоснабжение и прочее, будут соответствовать нормативам.

Сейчас такая экспертиза проводится только для объектов, которые относятся к опасному производству. Например, для предприятий по переработке отходов, мусорных полигонов, технически сложных зданий и так далее.

Основные положения документа вступят в силу 1 сентября 2024 года, остальные — с 1 сентября 2025 года.