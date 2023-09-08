Отправили на переработку рекордное количество севших батареек

Севастопольская общественная организация «Экопрайд» собрала и отправила на переработку в Ярославль 4516 килограммов использованных батареек. Экоактивисты поблагодарили севастопольцев, которые не выбрасывают батарейки, а приносят их в пункты сбора.

«Мы намеревались сдать пять тонн, но больше в машину не влезло. На складе осталось еще около 500 килограммов. Машина за ними приедет примерно через три месяца», — сообщила руководитель СРОО «Экопрайд» Галина Болтогаева.

Она попросила не фасовать батарейки в коробки, так как при загрузке и выгрузке они рвутся. Оптимально — в пяти-шестилитровые пластиковые «баклажки» из-под воды. Также для этой цели подходят 19-литровые бутыли, но стоит помнить, что такая тара, наполненная батарейками, будет весить примерно 40 килограммов!

«Благодаря департаменту внутренней политики у нас в этом проекте будут еще и стеллажи для хранения батареек. Мы планируем все аккумулировать по одному адресу, чтобы больше не устраивать шапито с пятитонной машиной по всему городу», — сообщила экоактивист.

В ярославской компании «НЭК» сообщили, что батарейки на перерабатывающий завод привозят со всей России. Уникальное рентгеновское оборудование НЭК позволяет видеть изделия изнутри, не допуская брака на производстве. Затем батарейки сортируются на шесть типов. Батарейки, которые не распознал рентген, сепарируются отдельно и позже «дообучаются нейросетью».

«Содержимое батареек до сих пор является очень опасным, тяжелые металлы, щёлочи, содержащиеся в них, ни в коем случае не должны попадать в почву. Самые часто производимые – марганцево-цинковые. Среди них встречаются и другого типа: литий-тионилхлоридные батарейки, никель-металлогидридный, никель-кадмиевые», — рассказали в компании «НЭК».

В Севастополе уже открыто около 50 пунктов для сбора батареек. В том числе, точки сбора недавно появились в МФЦ. Все адреса можно найти на сайте и социальных сетях общественной организации. Также можно приносить батарейки на ул.Ленина, 18, каждую третью субботу месяца с 10.00 до 12.00.