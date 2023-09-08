На спуске Адмирала Октябрьского будут ломать часть подпорной стены

В связи с ремонтными работами на подпорной стене вдоль спуска по улице Адмирала Октябрьского, демонтируют аварийный участок.

Как сообщил заместитель губернатора Евгений Горлов, предварительно проведенные работы по укреплению стены не привели к желаемому результату, и ее крен продолжается. Поэтому принято решение сломать часть стены, чтобы избежать ее обвала.

— Сегодня вынуждены будем провести аварийно-восстановительные работы и демонтировать опасный участок стены, которая может обрушиться и потянуть за собой еще бОльшую ее часть, — пояснил Е.Горлов.

По его словам, к предстоящим работам подошли ответственно: работники Севэлектроавтотранс усиливают опоры, которые поддерживают контактную линию, специалисты Горсвета приняли решение, как отключить от электроснабжения именно этот участок.

— В девять часов вечера приедет группа работников водоканала, Севэнерго, Горсвета, все аварийные службы на предмет профилактики повреждений каких-либо сетей, и мы все приступим к демонтажу аварийного участка, который на сегодня уж очень сильно накренился, — сообщил Е.Горлов.

По его словам, вечером и ночью 8 сентября будут проведены все необходимые работы, до утра все будет очищено.

Он напомнил о вынужденном временном отключении контактной линии электротранспорта и о полном ограничении движения транспорта по участку от пл.Восставших до ул.Керченской.

Работы по демонтажу подпорной стены начнутся в 21.00 в пятницу 8 сентября.