Гостиница «Украина» в Симферополе сменила название

Теперь гостиница называется «Симферополь гранд отель». В ближайшую неделю будет обновлен и ее сайт.

«У нас произошел плановый ребрендинг нашего отеля. Теперь он называется «Симферополь гранд отель». Так как ребрендинг у нас произошел буквально с прошлой недели, все еще в разработке, и сайт у нас со следующей недели, с понедельника, должен быть переименован», — рассказали ТАСС в пресс-службе отеля.

Трехзвездочная гостиница построена в 1958 году по проекту архитектора Бориса Кондрацкого в центре Симферополя. Она оформлена в классическом стиле. Сейчас в ней 84 номера.