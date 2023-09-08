Фестиваль «Учись и познавай» приурочили к Дню грамотности

В фестивале грамотности «Учись и познавай», который прошел 8 сентября в «Артеке», приняли участие 3,2 тысяч детей — представители разных регионов РФ и семи стран мира, сообщает пресс-служба МДЦ «Артек». Фестиваль приурочили к Международному Дню грамотности.

Понятие грамотности организаторы постарались раскрыть широко, включив в программу различные активности, с привлечением тематических партнеров МДЦ. В их числе — Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий, подготовивший игру «Финансовый квиз».

Мастер-классы по основам медиажурналистики провели специалисты Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Самарский национальный исследовательский университет им.академика С.П.Королева организовал научно-популярный лекторий «Я хочу поделиться» и интеллектуальную игру «Знакомство с лингвистикой».

Как рассказали в «Артеке», «АНО «Артмастерс» преподал детям основы креативных индустрий, а Финансовый университет при правительстве РФ познакомил с основами финансовой грамотности.

Русское географическое общество предложило детям поработать со спилс-картами и напольной географической картой, попробовать найти объекты с помощью географических координат, научиться измерять расстояние с помощью курвиметра.