Бомжи и пьяницы неприкосновенны

Жалобы в связи с нашествием на севастопольские парки и скверы, центральные улицы и общественные пространства пьяных бродяг и других антисоциальных личностей, регулярно поступают в редакцию «Севастопольской газеты» и появляются в социальных сетях.

Общественники пишут, что грязные и пьяные люди спят и едят на городских скамейках, там же они справляют нужду.

«С ними что-то надо делать? Вид этих несчастных оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», — пишут законопослушные севастопольцы в своих обращениях.

«Севастопольская газета» обратилась в УМВД России по Севастополю с просьбой рассказать, как решается этот вопрос в рамках охраны общественного порядка на улицах города. Из ответа следует, что на защите антисоциальных элементов стоит главный закон государства, а именно Конституция Российской Федерации. Так статья 19 основного закона страны гласит: «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или иной новой принадлежности». Таким образом и на основании этого полицейские не ведут специальный учет лиц без определенного места жительства, которые были задержаны за совершение правонарушений.

При этом сотрудники полиции при выявлении на улицах и в других общественных местах подобных лиц составляют на них административные протоколы, если, конечно, эти лица не настолько пьяны и могут адекватно реагировать на правоохранителей.

В тяжелых случаях и в целях предупреждения опасности, угрожающей жизни и здоровью этих личностей, полицейские вызывают бригаду скорой медпомощи, которая доставляет пьяных в медучреждения. Так за 2022 год в медучреждениях Севастополя было составлено 2214 соответствующих протоколов.

По информации УМВД России по Севастополю, этой социальной работой в городе занимается подведомственное департаменту труда и социальной защиты населения государственное учреждение «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания».

В Ялте бомжей доставляют в приют

В городе-курорте проблему с нахождением в центре города лиц в нетрезвом состоянии не только обсуждают, но и решают.

Так по словам главы администрации Ялты Янины Павленко для решения злободневной проблемы разработан специальный алгоритм действий: правоохранители усилено патрулируют популярные общественные места, при обнаружении асоциальных личностей, их с помощью общественников из социально-ориентированной организации «Переправа» перемещают в приют для оказания социальной помощи — отоспаться, помыться, поесть, а если нужно — переодеться.

«Никого удерживать силой не имеем права, но предложить помощь — обязаны», — рассказала Я.Павленко.

Согласно статистике, до ликвидации системы медвытрезвителей на полуострове работало 11 спецучреждений, а в Керчи даже функционировал специализированный лечебно-трудовой профилакторий, который помогал в реабилитации хронических алкоголиков.

Обещанного медвытрезвителя три года ждут

С 1 января 2021 года государство призвало все субъекты Российской Федерации рассмотреть возможность и начать строительство медвытрезвителей.

К вопросу снова вернулись в ноябре 2022, тогда его поднял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. По его данным за 10 месяцев вытрезвители появились в 19 регионах России, а еще в 20 субъектах были приняты необходимые законодательные акты.

О создании специально оборудованных организаций для помощи людям, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении в Севастополе в конце прошлого года заявлял сенатор Сергей Колбин. Он подготовил региональный проект закона, согласно которому предполагалось создание в городе специализированных учреждений трех типов — медицинские вытрезвители, объекты социального обслуживания или частные организации.

С тех пор никакой информации о судьбе данного законопроекта нет. А по данным УМВД России по Севастополю, документ находится на рассмотрении.