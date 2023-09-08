Билеты на питерский поезд из Севастополя снова в продаже за 90 суток

«Гранд Сервис Экспресс» с 9 сентября возвращает глубину продажи билетов в на поезд №7/8 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург – Севастополь. Теперь билеты снова можно покупать за три месяца до даты поездки.

С 19 августа уже была возвращена глубина продаж на поезда, следующих из Москвы на полуостров и обратно. Таким образом, билеты на все поезда «Таврия» теперь опять можно покупать за 90 суток.

С 17 мая «Гранд Сервис Экспресс» сократил глубину продаж билетов на ряд поездов до 45 дней. Такое решение объяснялось проведением работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в московском железнодорожном узле, а также корректировкой расписания некоторых поездов дальнего следования.

Новые правила железнодорожных перевозок

Кроме того, в компании напомнили о новых правилах железнодорожных перевозок, которые начали действовать с 1 сентября. В них, в частности, прописаны права пассажиров верхних полок, правила провоза мелких собак и предупреждение для любителей громкой музыки.

«Пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру для приема пищи. Время для приема пищи составляет в утренние часы с 7.00 до 10.00 и вечерние часы с 19.00 до 21.00 не более 30 минут, в обеденное время 12.00 до 15.00 не более одного часа», — говорится в сообщении.

Мелких собак теперь нужно перевозить строго в ящиках, корзинах, клетках или контейнерах. Если собака без переноски, она перевозится по правилам, предусмотренном для перевозки крупных и служебных собак, то есть в отдельном купе при условии выкупа всех мест. Теперь в поездах не допускается использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников). Фактически, это означает, что слушать музыку или смотреть видеоконтент теперь можно только в наушниках.