Светофоры устанавливают, но не подключают

На улице Правды в районе дома №33 светофор установили еще год назад, но он до сих пор не работает, потому что Севастопольэнерго не успевает за дорожниками.

В конце августа на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Правды сбили женщину с ребенком. Пострадавших увезли в больницу. Как сообщают местные жители, подобные дорожно-транспортные происшествия на этом участке происходят достаточно часто. Жители Камышовой бухты в прямом эфире «Правительственного часа» попросили объяснить вице-губернатора Севастополя Павла Иено, когда заработает светофор и почему до сих пор этого не сделано.

«К сожалению, есть системная ошибка. Есть светофорные объекты, которые в течение года департамент транспорта реализует, но Севэнерго не успевает их присоединить к электричеству. Не успевает за дорожниками. В каждом случае мы индивидуально разбираемся, стараемся наших коллег из Севэнерго мотивировать к тому, чтобы они делали эти мероприятия своевременно», — пояснил чиновник.

П.Иено пообещал обратить на этот светофор «особое внимание».

Сбили на пешеходном переходе

В 20.55 30 августа водитель автомобиля БМВ совершил наезд на 40-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочь, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу автодороги «Севастополь – порт Камышовая бухта». После наезда иномарка продолжила движение и столкнулась с рейсовым автобусом ПАЗ.

В результате ДТП оба пешехода с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу. Признаков опьянения у водителей не установлено, сообщили в УМВД России по Севастополю на следующий день после аварии.