Реконструкцию подземного перехода у памятника Матросу Кошке начнут в сентябре

Пока будет идти строительство, пешеходы будут переходить дорогу по временной «зебре».

Реконструкция и строительство подземного перехода на остановке общественного транспорта «Матрос Кошка» начнется в сентябре, сообщил и.о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено в прямо эфире «Правительственного часа».

«Мы разработали проектную документацию, в начале этого года получили положительное заключение, определили стоимость, источник финансирования. Не начинали работы в связи с тем, что был летний период, чтобы не создавать жителям Севастополя и гостям дискомфорт. На сегодняшний день контракт находится на регистрации в стадии подписания. В сентябре мы приступаем к работам», — рассказал П.Иено.

По его словам, это будет современный подземный переход, в том числе, для маломобильных граждан. Чтобы не создавать проблем пешеходам из-за ремонта, планируется организовать временный пешеходный переход по проезжей части. Скоро там появятся соответствующие дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что подземный переход должны были отремонтировать к маю 2022 года.