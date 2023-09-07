Проезд по улице Адмирала Октябрьского перекроют до 11 сентября

Для выполнения аварийно-восстановительных работ на подпорной стене на спуске от пл.Восставших временно закроют проезд для всех видов транспорта.

Ограничение будет действовать на участке до улицы Керченская с 18.00 8 сентября до 10.00 11 сентября.

Будут временно изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта. А некоторые маршруты автобусов и вовсе отменят на этот период.

Троллейбус №1 будет ходить с Корабельной стороны только до центрального кольца. Пятерка и десятка — с конечных и только до площади Восставших. Троллейбус №10К пустят из Камышовой до пл.Восставших, потом по ул.Толстого — до ул.Гидрографической с прворотом на ул.Хрусталева и далее по ул.Гоголя к пл.Ушакова и по центральному кольцу.

Автобус №2 — по маршруту №400 — по ул.Толстого и Хрусталева.

На указанные даты будут отменены автобусные маршруты: 107, 110, 195.

Учитывая, что альтернативный путь —проезд по ул.Капитанской закрыт до 2026 года, севастопольцев ждут веселые выходные и утро понедельника с невероятными пробками и транспортной неразберихой.