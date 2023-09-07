Проект восстановления Триумфальной арки в Пальмире назвали образцовым

Международный совет оценил усилия российских реставраторов по восстановлению Триумфальной арки в сирийской Пальмире на самом высоком уровне. Об этом говорится в письме директора Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Лазара Элунду Ассомо, направленном в адрес Постоянного представительства Сирии при ЮНЕСКО.

Эксперты признали, что аналитическая и исследовательская работа российских специалистов была выполнена на высшем уровне и ее можно считать образцовой.

«Восстановление Триумфальной арки, каким бы важным оно ни было, является лишь первым шагом на долгом пути к восстановлению всех разрушенных памятников и дальнейшему сохранению архитектурно-археологического комплекса древней Пальмиры. Но эта реставрация служит важным эталоном с точки зрения установления стандартов для такой дальнейшей работы как в Пальмире, так и за ее пределами», — говорится в заключении ICOMOS.

Реставрация Триумфальной арки Пальмиры — один из самых масштабных международных проектов современности. Совместную работу российских и сирийских специалистов координирует руководитель Центра спасательной археологии ИИМК РАН Наталья Соловьева.

Крымчане и севастопольцы тоже участвуют

В рамках этого проекта в декабре 2020 года в Севастопольском государственном университете на уникальном 3D-принтере был напечатан пластиковый 3D-макет древнего города общей площадью 21 кв.км. С его помощью стало возможным дистанционно приступить к оценке и планированию восстановительных работ в Пальмире, проектировать трехмерные виртуальные реконструкции перед началом восстановительных работ.

А ученые из историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» будут участвовать в восстановлении арки в Пальмире, используя опыт работы в Судане и Крыму.

Объект мирового наследия

Пальмира (Тадмор) — один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города — храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н.э.