Проект восстановления Триумфальной арки в Пальмире назвали образцовым
Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) дал высочайшую оценку проекту реставрации Триумфальной арки, разработанному российскими специалистами.
Международный совет оценил усилия российских реставраторов по восстановлению Триумфальной арки в сирийской Пальмире на самом высоком уровне. Об этом говорится в письме директора Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Лазара Элунду Ассомо, направленном в адрес Постоянного представительства Сирии при ЮНЕСКО.
Эксперты признали, что аналитическая и исследовательская работа российских специалистов была выполнена на высшем уровне и ее можно считать образцовой.
«Восстановление Триумфальной арки, каким бы важным оно ни было, является лишь первым шагом на долгом пути к восстановлению всех разрушенных памятников и дальнейшему сохранению архитектурно-археологического комплекса древней Пальмиры. Но эта реставрация служит важным эталоном с точки зрения установления стандартов для такой дальнейшей работы как в Пальмире, так и за ее пределами», — говорится в заключении ICOMOS.
Реставрация Триумфальной арки Пальмиры — один из самых масштабных международных проектов современности. Совместную работу российских и сирийских специалистов координирует руководитель Центра спасательной археологии ИИМК РАН Наталья Соловьева.
Крымчане и севастопольцы тоже участвуют
В рамках этого проекта в декабре 2020 года в Севастопольском государственном университете на уникальном 3D-принтере был напечатан пластиковый 3D-макет древнего города общей площадью 21 кв.км. С его помощью стало возможным дистанционно приступить к оценке и планированию восстановительных работ в Пальмире, проектировать трехмерные виртуальные реконструкции перед началом восстановительных работ.
А ученые из историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» будут участвовать в восстановлении арки в Пальмире, используя опыт работы в Судане и Крыму.
Объект мирового наследия
Пальмира (Тадмор) — один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Боевики, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города — храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н.э.