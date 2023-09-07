Приглашают бежать «Кросс нации»
Севастопольцев традиционно приглашают поучаствовать в «Кроссе нации», который состоится 16 сентября в Парке Победы.
Мероприятие приурочено к Всероссийскому Дню бега и организуется городским управлением по делам молодежи и спорта.
Место сбора участников — территория у памятника Георгию Победоносцу, участников начнут регистрировать с 7.00. Любителям бега предлагается выбирать дистанцию из шести возможных: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 и 6000 метров.
Программа соревнований:
7.00 – 8.45 – регистрация участников;
9.00 – 9.15 – торжественное открытие;
9.15 – 9.30 – распределение участников по стартовым карманам;
Первый старт будет дан в 9.30, заключительный – в 13.00.
В 13.30 начнется награждение победителей и призеров соревнований. Победителей и призёров наградят спортивными кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.
В рамках соревнований также будет работать центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для организации выполнения нормативов участниками соревнований возрастной группы 2006-2007 г. р.
Для участия в соревнованиях необходимо иметь:
- ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении;
- ксерокопию полиса ОМС;
- справку о допуске врача;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Именную заявку можно подать 16 сентября с 7.00 до 9.00 на месте проведения соревнований.