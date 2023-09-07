Приглашают бежать «Кросс нации»

Севастопольцев традиционно приглашают поучаствовать в «Кроссе нации», который состоится 16 сентября в Парке Победы.

Мероприятие приурочено к Всероссийскому Дню бега и организуется городским управлением по делам молодежи и спорта.

Место сбора участников — территория у памятника Георгию Победоносцу, участников начнут регистрировать с 7.00. Любителям бега предлагается выбирать дистанцию из шести возможных: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 и 6000 метров.

Программа соревнований:

7.00 – 8.45 – регистрация участников;

9.00 – 9.15 – торжественное открытие;

9.15 – 9.30 – распределение участников по стартовым карманам;

Первый старт будет дан в 9.30, заключительный – в 13.00.

В 13.30 начнется награждение победителей и призеров соревнований. Победителей и призёров наградят спортивными кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.

В рамках соревнований также будет работать центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для организации выполнения нормативов участниками соревнований возрастной группы 2006-2007 г. р.

Для участия в соревнованиях необходимо иметь:

- ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении;

- ксерокопию полиса ОМС;

- справку о допуске врача;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Именную заявку можно подать 16 сентября с 7.00 до 9.00 на месте проведения соревнований.