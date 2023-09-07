По пути к Ай-Петри обустроили озеро «Черепашье»

Озеро «Черепашье», расположенное на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, на маршруте «К зубцам Ай-Петри», собираются торжественно представить в облагороженном виде широкой общественности и туристам. Об этом сообщается на страничке «Заповедный Крым» в соцсетях.

Разумеется, этот водоем местные жители и туристы знали и до того – озеро находится на высоте 578 метров над уровнем моря, недалеко от Бахчисарайского шоссе (со стороны Ялты).

Водоем хорошо просматривается с дороги и является традиционной остановкой тех, кто движется к Ай-Петри. Свое название озеро получило из-за обитающих там красноухих черепах, некоторые особи достигают 30 см в диаметре. Черепахи частенько выползают на берег и становятся объектами фото-и видеосъемки. Живописны и берега озера – они заросли камышом, и в этих камышах находится небольшой деревянный домик.

Однако, это предыстория – теперь озеро благоустроил местный предприниматель Алена Павлова, она выиграла грант от Министерства курортов и туризма республики Крым.

Благоустройство включило расположение по периметру водоема деревянных настилов с перилами и пандусами, тем самым обеспечив доступность маломобильных граждан. На территории также установили эколого-просветительские стенды, на которых информация в том числе представлена шрифтом Брайля.

Нынешнее открытие связано с официальной сдачей объекта в эксплуатацию. Организаторы также обещают несколько интересных событий и сюрпризов в день официального открытия объекта. Что именно это будет, пока держится в секрете.

Узнать об этом можно будет во время открытия 8 сентября в 16.00.