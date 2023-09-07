Парк Победы ожидает вторая очередь реконструкции

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проведение второй очереди реконструкции парка Победы, зафиксировав, что никаких строительных и земляных работ непосредственно в границах объекта археологического наследия «Участки межевых стен в парке Победы» проводиться не будет.

По договору, заключенному между АО «Севастопольстройпроект» и ООО «Крымский региональный центр археологических исследований», были выполнены работы по корректировке раздела проектной документации. Ее необходимость была вызвана уточнением границ проектирования и изменением проектных решений. Как оказалось, изначальные планировочные решения накладывались на объект археологического наследия.

Поэтому потребовалось провести мероприятия по обеспечению его сохранности, разработанные ООО «Крымский региональный центр археологических исследований» в 2019 году и согласованные с Севнаследием на общей площади 0,2 га. Археологи заложили семь шурфов и ничего ценного не нашли, признаки культурного слоя также отсутствовали.

Вывод экспертизы: «В ходе анализа проектных решений 2023 года установлено, что проведение земляных строительных работ по реконструкции и благоустройству парка, размещению малых архитектурных форм: скамеек, навесов, урн, ремонту и реконструкции дорожно-тропиночной сети непосредственно в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Участки межевых стен в парке Победы» не предусмотрено».

Построят еще больше площадок для детей и электросамокатов

Таким образом, в рамках второй очереди реконструкции на двух земельных участках площадью 2,5 и 3,5 гектаров в парке Победы запланировано грандиозное строительство. Построят стоянку для электросамокатов, здание администрации и два кафе с туалетами, три детских площадки для детей разных возрастов, скейт-парк, памп-трек, велопарковку, беседки, арку, резервуары для автополива, множество разнообразных мест для отдыха — с качелями, для занятий йогой, воркаута, с уличными гамаками под перголами. Обустроят входную группу, зеленый туннель, площадку для выгула собак.

Первая очередь реконструкции парка площадью 39 гектаров и стоимостью более чем в миллиард рублей была сдана к 9 мая 2019 года. По мнению севастопольцев, работы были выполнены некачественно. Критические замечания высказывали по поводу нарушения технологии укладки плитки на пешеходных дорожках, относительно разнокалиберных надписей на фонтанах и качества самих фонтанов, недостатки зелени, туалетов и урн.

Контракт по реконструкции и благоустройству второй очереди парка был заключен в декабре 2020 года. Генподрядчиком на этот раз стало АО «Севастопольстройпроект», стоимость работ — 401 миллион рублей, срок — декабрь 2021 года. Тогда же был выплачен аванс в размере 87 миллионов рублей, но готовый проект не смог получить положительное заключение госэкспертизы.

В конце июля текущего года проект второй очереди парка Победы, вновь не прошел утверждение, но уже на городском Архитектурно-художественном совете и был отправлен на доработку. Так, проектировщикам предложили изменить расположение игровых площадок и скейт-парка из-за опасений создания на них лишнего шума. Кроме того была отвергнута концепция озеленения территории, которая была согласована разработчиками не с Севприроднадзором, а с частным озеленителем.

Теперь, когда экспертиза пройдена, а в проект внесены изменения, при благоприятных обстоятельствах и одобрении Архсоветом можно ожидать, что реконструкция второй очереди парка начнется уже в следующем году.