Определены лауреаты литературной премии имени Льва Толстого 2023 года

В этом году главную литературную премию Севастополя вручат только двум авторам.

Первая премия досталась настоятелю Свято-Никольского храма-памятника протоиерею Георгию Полякову за книгу «Железо и кровь». Поощрительная премия — Александру Шипенко за яркую краеведческую работу.

В этом году на конкурс принимали рассказы, повести, романы, стихи, изданные в 2022 году или в течение двух лет, предшествующих году проведения конкурса в номинациях: современная литература, краеведение, произведения для детей и подростков.

— Всего было подано не много, около 10 заявок. Недавно у нас изменилось положение о конкурсе и, возможно, поэтому некоторыми претендентами были нарушены требования, предъявляемые к конкурсной литературе. У кого-то отсутствовал ISBN — международный уникальный номер книжного издания, какие-то произведения были отпечатаны слишком давно. В связи с этим часть заявок была признана недействительной, — рассказала «Севастопольской газете» председатель правления Севастопольского регионального отделения Союза писателей России Татьяна Воронина.

По ее словам, система оценок комиссии также была непредсказуемой. Конкурс проходил под жестким контролем. Основные требования к работам номинантов — неоспоримые художественные достоинства текста и утверждение общечеловеческих моральных ценностей, при этом работы-участники не смогли набрать необходимых 30 баллов.

Литературной премии им.Льва Толстого в этом году исполняется 30 лет,а 9 сентября будет отмечаться 195 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого, чья жизнь и творческий путь прочно связаны с Севастополем. Поэтому нынешнюю премию смело можно назвать дважды юбилейной.