На общежитиях СевГУ начали что-то делать

Здания на улице Университетской наконец-то начали готовить к ремонту, пока речь идет о подготовительных и ремонтных работах на улице Университетской, сообщает пресс-служба Севастопольского государственного университета.

Заказчиком выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства», в пресс-службе которой сообщили, что площадь реконструкции составит 60 тыс.кв метров. Работы ведутся в рамках Государственной программы Российской Федерации

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя», со сроком завершения – «к 2026 году». Декларированная емкость новых корпусов – более 2500 студентов и сотрудников вуза.

В пресс-службе «Единого заказчика» сообщили также, что архитектурной приметой зданий станет специальная подсветка, которая подчеркнет общий архитектурный стиль зданий и создаст дополнительное освещение кампуса в темное время суток.

Обещано, что новые здания наполнят различными активностями и выставочными пространствами, найдется место и для общественных студенческих организаций. Кроме того, проектировщики предусмотрели создание инклюзивной среды для маломобильных групп населения.

Проектирование и строительно-монтажные работы общежитий и соответствующих объектов инфраструктуры в соответствии с заключенным государственным контрактом будет выполнять ГУП «Татинвестгражданпроект» (г.Казань), сумма контракта – 5,9 млрд рублей.

Ремонт общежитий СевГУ ведется с 2019 года. Первоначально на объекте были начаты работы по капитальному ремонту двух общежитий в главном кампусе вуза на улице Университетской. Однако тогда подрядчик выполнил только демонтаж конструкций, позднее контракт с ним был расторгнут. Кроме того, было начато строительство нового — третьего в этой части кампуса — общежития.