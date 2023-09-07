Два бассейна сдадут до конца 2023 года

До конца года достроят и введут в эксплуатацию два бассейна — в Загородной балке и Инкермане, а ледовый дворец на улице Генерала Мельника — в начале следующего года, сообщил и.о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено.

«Мы завершаем строительные работы бассейна на спортивном комплексе «Им.200-летия Севастополя». На сегодняшний день на объект завезено все необходимое оборудование. Заступили к обкладке основной чаши бассейна. Сейчас стоит задача в октябре закончить все строительно-монтажные работы и приступить к пусконаладочным работам. К ноябрю этот объект будет введен в эксплуатацию. Рисков не видим, подрядчик работает. На еженедельной основе мы мониторим ситуацию и контролируем подрядчика», — сообщил П.Иено в прямом эфире «правительственного часа».

По словам чиновника, готовность бассейна в Инкермане — около 80%. Его также планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Заметим, департамент капитального строительства 11 августа сообщал в соцсетях, что «строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса в Инкермане составляет 95%. В настоящее время на объекте завершаются отделочные работы, работы по устройству систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, отопления, вентиляции, потолка. Выполняются пусконаладочные работы».

Ледовый дворец на ул.Генерала Мельника, по словам П.Иено, построен на 40%.

«Подрядчик приступил к обустройству фасада административного здания, ведутся монолитные работы, вынесены инженерные коммуникации. Произвели корректировку проекта, связанную с технологическими процессами. В начале 2024 года мы объект введем в эксплуатацию», — заверил и.о. вице-губернатора.

Первоначально срок сдачи Ледового дворца был июль 2022 года, потом его отодвинули на середину 2023-го. Теперь — на 2024 год.