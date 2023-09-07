Долгострой начальной школы №37 пообещали «дожать»

И.о.вице-губернатора Севастополя Павел Иено пообещал, что корпус начальной школы №37 на пр.Октябрьской Революции достроят до конца года. Но о том, что работы на этом объекте завершаются, чиновники сообщали еще год назад.

«Были объективные причины, связанные со срывами сроков. На сегодняшний день все вопросы, касающиеся удорожания объекта и технической документации, мы сняли. Безусловно, до конца года мы этот объект должны построить. Строительная готовность составляет 85%. Эта школа рассчитана на посещение 450 детей, поэтому мы в любом случае должны этот объект дожать», — рассказал П.Иено в прямом эфире «правительственного часа».

Контракт на строительство образовательного учреждения был подписан в 2020 году. Тогда же весной начались работы. В сентябре 2022 года городское правительство отчиталось о готовности объекта на 82%. Школу должны были достроить до начала 2023 года. Также сообщалось, что корпус начальной школы рассчитан на 18 классов, обучение будет проводиться в одну смену.

По словам П.Иено, подрядчик приступит к работам в течение одной-двух недель.

Ремонтировать школу в селе Гончарное не будут

Жители Гончарного послали в прямой эфир свой вопрос: их маленькая начальная сельская школа «уже десятилетия с нетерпением ждет ремонта.

И.о. вице-губернатора пояснил, что делать капитальный ремонт школы нет никакого смысла, так как она не соответствует никаким строительным нормам. В Гончарном планируется построить новую школу. Правда, это радостное событие произойдет не раньше 2026 года.

«Строительство школы в рамках госпрограммы социального-экономического развития Крыма и Севастополя запланировано на 2026 или 2027 год. Но каждый год расставляются определенные приоритеты, они обсуждаются с губернатором. Я думаю, что если приоритеты будут сдвинуты, то школу можно будет построить в более ранние сроки. Хорошо, что она есть, рано или поздно мы к этому вопросу подойдем», — заявил П.Иено.