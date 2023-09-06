Все аварийные столбы пересчитали

Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено в прямом эфире «правительственного часа». Севастопольцы пожаловались на аварийный столб на улице Коли Пищенко, который может рухнуть в любой момент. При этом заменить его планируется только в 2024 или даже в 2025 году.

«Мы провели инвентаризацию всех столбов, которые находятся на балансе у ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова». Подлежат замене около 650 штук. Мы в этом году уже 40 заменили, а до конца года планируем заменить 140 столбов. Коллегам нужно определиться с приоритетами. Обследовать каждый такой случай, каждое обращение. Если есть какая-то аварийная ситуация, значит, опору нужно заменять в первую очередь», — объяснил П.Иено.

И.о. вице-губернатора пообещал, что столбу на улице Коли Пищенко теперь будет уделено особенное внимание.

В июне текущего года аварийная опора контактной сети упала недалеко от остановки общественного транспорта «Ул.Генерала Хрюкина». Губернатор Севастополя потребовал от П.Иено провести инвентаризацию столбов и расставить приоритеты по их замене.

Как сообщили в ГУП «Севэлектроавтотранс», по данным на 5 сентября в текущем году демонтировано 52 аварийные опоры из 63, установлено ― 10.