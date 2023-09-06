Средства размещения в туристический сезон удалось заполнить наполовину

В этом туристическом сезоне санатории и гостиницы в Севастополе удалось заполнить на 50%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом «Севастопольской газете» сообщила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко. По ее словам, пока можно говорить только о предварительных итогах туристического сезона, с учетом, что он сложился непросто для представителей туристического сектора.

— Не секрет, что лето началось довольно сложно, с непогоды и при слабом туристическом потоке, что отчасти диктовалось логистическими трудностями. Средства размещения были загружены на 50%, по сравнению с прошлым годом, — сказала Л.Остапенко.

По ее словам, в разных объектах размещения был разный процент загруженности. Где-то доходило и до 90%, что зависело от самих гостиниц и предлагаемых ими программ. В некоторых отелях или санаториях была весьма низкая загрузка, в связи с невозможностью проведения различных акций.

Л.Остапенко отметила, что полное подведение итогов сезона еще впереди. Море теплое, и как раз сейчас увеличивается поток туристов, ориентированных на бархатный сезон и спокойный отдых. Это видно, в том числе, по объему туристов, пересекающих Крымский мост.