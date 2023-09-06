Состояние платана Палласа исследуют ученые

Платан Палласа, который растет в селе Терновка, комплексно исследовали на предмет его жизненного состояния.

С этой целью 5 сентября в Терновку выехали сотрудники Института биологии южных морей. Их интересовало, не болеет ли 233-летнее дерево и не беспокоят ли его вредители.

Как известно, платан посадили в 90-х годах 18 века — путешественники привезли саженец и подарили его академику Петру Палласу, имение которого было в Терновке. С тех пор дерево выросло на 28 метров, достигнув в диаметре около трех метров и в обхвате ствола — примерно семи метров. Территория, где растет платан, признана особо охраняемой природной территорией регионального значения, а сам платан – памятником природы регионального значения.

Ученые оценили состояние кроны дерева, его корневой системы, наличия признаков болезней и вредителей. Кроме того, они провели анализ почвы на содержание вредных для дерева соединений.

— Полученные результаты необходимы для выработки методик и рекомендаций, которые будут направлены на сохранение, оздоровление и предупреждение возникновения болезней дерева-старожила, — рассказал старший научный сотрудник Института биологии южных морей Владимир Александров. Он также сообщил, что полностью результаты исследований будут готовы в ноябре 2023 года.

Платан Палласа занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев, с 2018 года он наделен всероссийским статусом «Дерево – памятник живой природы».

Специалисты утверждают, что платаны могут жить до тысячи лет.