Сорняки, которые украшают город

Благодаря захватчикам — дурману, кентрантусу и мирабилису — Севастополь цветет с весны до поздней осени. Эти растения можно встретить практически везде — на клумбах, на обочинах дорог и в палисадниках у подъездов.

Из-за их неприхотливости и живучести некоторые садоводы с радостью высаживают их у себя на участках. В нашем климате корневая система этих гостей из южных стран вполне переживает зиму в открытом грунте.

Цветы, похожие на граммофоны

У дурмана — датуры — сомнительная репутация. Как только его ни называют: бешеным зельем, шальной травой, водопьяном, трубой дьявола. Но еще он же — труба ангела и лунный цветок. Дурман упоминается в поэзии, прозе и изредка — в криминальной сводке.

Дурман легко узнать: он невысокий, с мягкими, как будто войлочными, листьями, у него большие белые цветы, похожие на граммофоны. Цветет он всё лето. Между прочим, никто достоверно не знает, где родина этого растения из семейства пасленовых. Существует две версии. По одной из них, дурман произошел из Мексики и оттуда был завезен в Европу вместе с другими пасленовыми. По другой — родина его Азия.

Кстати, в Индии даже существовала профессия — отравитель дурманом. «Профессионал» через трубку вдувал в нос спящему человеку порошок из семян дурмана, отчего тот засыпал еще крепче, и воры легко, без всяких препятствий выносили имущество из дома.

Дурманы подразделяются на дурман обыкновенный, дурман индейский (безвредный), дурман индийский и дурман фиолетовый. Как это растение оказалось в Крыму, никто не знает. Цветок-путешественник могли, не заметив, завезти с землей или другими растениями.

Некоторые садоводы используют его как декоративное растение, хотя он и так растет повсюду.

— Дело в том, что форма садового дурмана для человека не опасна. У нас в Никитском ботаническом саду тоже есть садовый дурман. В Севастополе он растет повсеместно — и пусть растет, у него очень красивое цветение. Возможно, стоит удалять зеленые коробочки и всё, — считает старший научный сотрудник лаборатории флоры и растительности Никитского ботанического сада Юлия Корженевская.

Ночная красавица — мирабилис

У мирабилиса цветы тоже похожи на граммофончики, только маленькие и разноцветные. Название растения с латинского языка переводится, как «удивительный».

Мирабилис широко распространен в умеренных и тропических регионах Северной и Южной Америки. Из-за своей неприхотливости «ночная красавица» распространилась по всему миру. Ее цветы очень приятно пахнут, распускаясь ближе к вечеру.

Высота кустиков варьируется от 30 до 80 см, побеги плотные и густоветвистые, из-за чего куст имеет довольно пышную и раскидистую крону. Листва удлиненная, насыщенно-зеленого цвета. На ее фоне очень отчетливо выделяются яркие верхушечные соцветия.

Мирабилис способен удивлять еще и тем, что на одном кусте могут одновременно раскрываться соцветия разной окраски. Это может быть сочетание розовых, лососевых и даже насыщенно-малиновых оттенков. Очень красиво смотрятся цветки, украшенные пестрыми штрихами и своеобразным мраморным рисунком. Также часто встречаются растения с соцветиями, на которых одна часть цветков чисто-белого или желтого цвета, а другая малиновая или сиреневая.

В Севастополе «ночная красавица» комфортно чувствует себя везде, и даже садоводы со стажем затрудняются определить, что это — сорняк, садовое растение или просто свободолюбивый цветок. Растение очень быстро размножается самосевом и может заполонить весь сад абсолютно без участия человека. Фактически после того как мирабилис прижился, его, скорее, будет труднее удалить с участка, чем потерять из-за неправильного ухода.

Красная валерьяна или кентрантус

Кентрантус красный — многолетнее декоративно цветущее растение родом из Средиземноморья. Растение тоже крайне неприхотливо и живуче. В Севастополе и в Крыму его зачастую можно встретить растущим как сорняк. Впрочем, это и есть сорняк, который немного окультурили благодаря привлекательному виду во время цветения.

Цветут кусты кентрантуса два раза за сезон. Зацветают еще в мае, а заканчивают цветение уже в октябре – ноябре. Вначале кентрантус цветет обильно всеми оттенками красного. Но и позже не теряет декоративности. Семена успевают дважды созреть и легко высыпаются из коробочки, поэтому происходит регулярный самосев.

Кентрантус также называют красной валерианой из-за того, что шведский ботаник Карл Линней, занимаясь классификацией растений, причислил его к валерианам. Название кентрантус переводится как «цветок, снабженный шпорой». Это один из признаков, отличающих кентрантус от настоящей валерианы.

У кентрантуса ужасная репутация в Южной Африке, где он попал в список инвазивных (причиняющих вред) видов. Им нельзя владеть, импортировать, выращивать, перемещать, продавать, дарить или сбрасывать в водные пути. Уничтожение этого сорняка ведется в рамках государственной программы.