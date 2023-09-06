Приглашают проголосовать за достижения своих регионов и страны

Севастопольцев приглашают проголосовать за достижения города в рамках проекта «Россия — страна достижений». Можно выбирать между молочными кухнями, олимпиадой для дошкольников, семейными династиями, паралимпийцем и земляком-космонавтом.

За достижения своих регионов сейчас голосуют все россияне — от Калининграда до Магадана, а также новых субъектов РФ. Отдать свой голос можно за производство, достопримечательность, мероприятие или людей, которыми можно гордиться.

В списке достижений Севастополя есть врачебные династии Табакман и Коситченковых, паралимпиец Андрей Граничка, космонавт Антон Шкаплеров, школьница Диана Красовская, которая переехала с мамой в Севастополь из Луганска и задала вопрос президенту РФ. Можно проголосовать за предприятие «Коралл», «Золотую балку», байк-шоу Ночных волков, Большую севастопольскую тропу, Крымский военно-исторический фестиваль, флэшмоб «С бодрым утром!», акцию «Рыбный день» и др.

Среди лидеров голосования на сегодняшний день — дошкольные олимпиады. За них проголосовали более 19,6 тысяч севастопольцев. Космонавт А.Шкаплеров набрал 650 голосов, «Коралл» — 530, «Рыбный день» — 222. Семью Коситченковых выбрали четыре тысячи человек.

Кто чем гордится

Жители Республики Крым голосуют за лавандовое море и миллион алых роз, доступность дошкольного образования, центр отдыха Тарханкут, аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь», комбинат «Крымская роза» и «В Крыму всё доступно по одной карте». «Доступность дошкольного образования» считают достижением 19,5 тысяч крымчан.

Челябинская область гордится первым антропоморфным роботом для полетов на МКС и макаронными изделиями, Липецкая область — парком «Кудыкина гора», Санкт-Петербург — единой картой петербуржца, Новосибирская область — роботом Николаем. Этот цифровой помощник быстрее оператора записывает пациентов к врачу.

Множество достижений у Москвы. Правда, не все москвичи это мнение разделяют. Например, с «сокращением уровня бедности в два раза с 2010 года в столице России» согласилось только 16 человек, а с тем, что в Москве самая чистая вода — 34 жителя.

Есть любопытное достижение в Иркутской области. Там на молочной ферме внедрено роботизированное доение и забота о животных, поэтому «животное абсолютно добровольно приходит на дойку».

Проголосовать можно и за достижения других регионов, а также России в целом: вакцину от ковида, национальную платежную систему «Мир», школьные автобусы или производство индейки. А еще — за космодром «Восточный», баллистическую ракету «Сармат» и даже за Газпром.

Организаторы сообщают, что цель проекта «Россия – страна достижений» – рассказать, чего уже достигла наша страна в XXI веке, познакомить граждан с ее научным, технологическим и культурным потенциалом. И не просто познакомить, а позволить проголосовать за лучшее, по их мнению, достояние.

В ноябре текущего года в Москве на территории ВДНХ откроется Международная выставка-форум «Россия». На ней регионы расскажут о своих достижениях, которые выберут сами жители страны. Познакомиться с проектами и проголосовать за них можно на официальном сайте «Россия — страна достижений».