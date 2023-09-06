При строительстве детского сада в Каче украли подоконники

По результатам предварительного расследования возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя проверила соблюдение требований законодательства при расходовании бюджетных денежных средств на строительство детского сада. Установлено, что в ноябре 2020 года между государственным казенным учреждением Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» и коммерческой организацией был заключен госконтракт на строительство модульного детского сада в Каче. В ходе его реализации подрядчик включил в акт выполненных работ и в справку об их стоимости недостоверные сведения о поставке на объект древесных подоконных досок, которая фактически не производилась. На основании указанных документов в июле 2023 года произведена оплата и подтверждено списание ранее авансированных средств.

Таким образом, похищены свыше 420 тысяч бюджетных рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

По результатам рассмотрения материалов проверки и предварительного расследования следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.