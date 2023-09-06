На Мекензиевых горах посадят новый лес

В декабре в Севастополе высадят более девяти тысяч деревьев — саженцы сосны и акации. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

Первая масштабная высадка леса в этом году состоится 7 декабря. Планируется посадить 9333 саженцев — сообщается на сайте проекта «Сохраним лес».

Для этого в августе начали подготовку почвы в районе Мекензиевых гор. С помощью тяжелой техники выровнили участок, на котором располагался заброшенный сад, и убрали камни. Всего, согласно проекту лесовосстановления, здесь будут высажены более 22 тысяч хвойных и лиственных деревьев.

«На участке проходят работы по глубокому рыхлению и вспашке поля на глубину до 30 см. В течение нескольких месяцев этот участок будет проходить трехкратную культивацию почвы с последующей высадкой лесных культур», — рассказала начальник производственного отдела Дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства Татьяна Крывенко.

Как сообщила «Севастопольской газете» помощник директора Севприроднадзора Анна Кирбаба, акция «Сохраним лес» проводится ежегодно. Приживаемость высаженных саженцев на территории Севастопольского лесничества составляет 80-85%. Принять участие в акции может любой желающий.

«Сохраним лес» по всей стране

В России 5 сентября стартовал пятый всероссийской акции «Сохраним лес». Новые леса уже заложили в Архангельской, Костромской, Мурманской, Иркутской и Тверской областях.

«Пятый год подряд мы вместе с волонтерами будем восстанавливать лесные массивы в рамках национального проекта «Экология». За время существования проекта благодаря усилиям более шести миллионов участников акции было высажено более 220 млн деревьев. В этом году смыслы акции расширились — к теме сохранения лесов организаторы подошли комплексно. Провести уборку в лесу, благоустроить лесные территории, присмотреть за уже высаженными деревьями», — сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.

По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, в течение года в рамках акции, которая вносит важный вклад в борьбу с последствиями лесных пожаров, будет высажено порядка 70 млн деревьев. Но, прежде чем сажать новые деревья, необходимо проводить обследование территорий, пройденных огнём.

На момент официального старта акции в регионах страны высадили уже около 750 тысяч деревьев. Присоединиться к волонтёрам леса может любой желающий, пройдя регистрацию на сайте сохранимлес.рф. Инвентарь и посадочный материал организаторы выдают на месте.

В Крыму новые леса начнут высаживать в ноябре. Для этого уже подготовлены саженцы ясеня.