Можно поиграть и поработать

В Севастополе 16 сентября в районе Динопарка на Античной дороге и территории усадьбы №9 хоры Херсонеса впервые пройдут эко-состязания «Чистые Игры».

Как говорят организаторы мероприятия — общественная организация «Севпарки», экологически игры могут стать первым шагом к мечте: благоустроенному историческому парку «от моря до моря» между бухтами Камышовая и Омега.

«Чистые игры» на Античной дороге больше, чем субботник. Это всероссийский проект, когда в соревнованиях по очистке территорий от мусора и разделению отходов участвуют команды. Это увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Участников ждет настоящий экологический квест. А после игры состоится исторический лекторий, где участники узнают все самое важное и интересное об античной истории Севастополя и охране объектов культурного наследия.

Участвовать в играх могут все желающие. Свою команду от двух до четырех человек можно зарегистрировать заранее или прийти в день игры и присоединиться к существующей команде. Ссылка для регистрации команд: https://forms.gle/Y1c8pxMXNFahSCMM7

Начало и место сбора команд в 14.00 у амфитеатра в Динопарке на ул.Павла Корчагина.