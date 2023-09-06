Коронавирус возвращается

В Севастополе за неделю зарегистрировано 60 случаев новой коронавирусной инфекции. Это в два раза больше, чем неделей ранее.

По состоянию на 5 сентября в Севастополе за весь период наблюдения зарегистрирован 102181 случай новой коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю — 60 случаев, что на 114% выше, чем на предыдущей неделе, сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

С начала пандемии на территории Республики Крым зарегистрировано 217872 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю — 41 случай, что на 5% выше, чем на предыдущей неделе.

В России заболеваемость коронавирусом за неделю с 28 августа по 3 сентября увеличилась на 31,6%. Рост показателя зафиксировали в 53 регионах РФ, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с covid-19.

Во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией лицам группы риска: пожилым и людям с хроническими заболеваниями — рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Кроме того, следует ограничить посещение общественных мест без острой необходимости.