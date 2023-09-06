Командующий ЧФ наградил отличившихся военнослужащих

За самоотверженность, мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, офицерам, старшинам, сержантам и матросам были вручены ордена Мужества, «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.

Также В.Соколов вручил ряду военнослужащих ведомственные награды Министерства обороны

Государственные и ведомственные награды получили военнослужащие из числа корабельного состава, летного и технического состава Морской авиации и противовоздушной обороны, подразделений морской инженерной службы, медицинской службы, материально-технического обеспечения и подразделений специального назначения Черноморского флота, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ РФ.