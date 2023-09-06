Батилиман хотят застроить жилыми модулями на сваях

Проект застройки урочища некапитальными элитными туристическими домиками на сваях взволновал городскую общественность, и не только ее.

Туристов издалека, привыкших ежегодно отдыхать в Батилимане «дикарями», также немало насторожили работы, которые начались прямо у палаток. Людей возмутил и шлагбаум, преграждающий проход к морю.

Вопросов по Батилиману накопилось много, и в правительстве города решили ответить на них, собрав журналистов. Правда, первоначально назначенную встречу непосредственно на месте стройки в последний момент заменили пресс-подходом на ул.Ленина, объяснив перемену напряженным рабочим графиком спикеров. Их было трое.

Первый спикер — начальник управления туризма Лариса Остапенко начала с правильных слов о необходимости развивать туризм в сочетании с бережным отношением к природе. Ее главный аргумент за возведение 34 туристических глэмпингов в Батилимане — «есть люди, настроенные на более комфортный отдых».

Л.Остапенко также опровергла заявление группы отдыхающих в соцсетях о запрете прохода через шлагбаум. По ее словам, территория пляжа останется доступной для всех. Правда, насчет доступности территории, взятой в аренду, Л.Остапенко ответить затруднилась, передав слово генеральному директору стороящегося глэмпинга ООО «Дели Христо» Андрею Пичугину.

За шлагбаумом — инвестор

Дело в том, что в июне 2022 года ООО «Дели Христо» получило в долгосрочную аренду на 10 лет в урочище Батилиман два участка под обустройство рекреационной деятельности. Проект освоения лесов в это время получил положительное заключение экологической экспертизы Министерства природных ресурсов и экологии. Он включает установку жилых модулей с инженерными коммуникациями и благоустройством территории.

На вопрос о шлагбауме, за которым начинается особо охраняемая территория, А.Пичугин заверил, что проезд за него на автотранспорте запрещен, но проход свободен, правда, контролируем с точки зрения безопасности. Последнее, по его словам, означает установку видеонаблюдения.

Инвестор также рассказал, что туристические модули из дерева и клеенного соснового бруса будут иметь размеры 5x3 метра, с жилым помещением и санузлом, а также электричеством и интернетом. Каждый модуль рассчитан на двоих проживающих.

На вопрос о канализовании, А.Пичугин пояснил, что компанией разработана проектная документация на обеспечение территории инженерными сетями. Сети канализования будут полностью герметичными, стоки будут накапливаться в также герметичных резервуарах, которые будут вывозиться.

Сколько будет стоить аренда такого модуля, А.Пичугин сказать не смог, сообщив лишь, что ценовой диапазон будет разным.

Палаточников оставят

Возможность отдыхать в палатке сохранят, но, на втором, большем по площади участке. Максимальное количество палаточников — 40 человек.

По словам инвестора, там даже создадут определенную степень комфорта, — установят биотуалеты и мусорные контейнеры. И обещают регулярно вывозить их содержимое. Правда пока этого не происходит из-за проблем с транспортом и парковкой, к решению той и другой обещает подключиться город.

По словам А.Пичугина, уже подготовлена проектная документация, сделана площадка для сбора мусора, установлены биотуалеты и смонтирован дизельгенератор для аварийного электроснабжения.

Полноценный запуск проекта намечен к началу следующего сезона.

Щадящие сваи

Полное единодушие с обоими спикерами высказала директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова. Как оказалось, она полностью поддерживает развитие в Севастополе экологического туризма в цивилизованном формате, с обязательным сохранением природных территорий и следованию лесному кодексу.

Ю.Гаврилова также считает, что расположение модулей на сваях не нанесет существенного ущерба охраняемой природной территории. Она сослалась на положительное заключение федеральной госэкспертизы в Министерстве природных ресурсов.

И по заверениям инвестора, сваи наносят природе минимальный вред и по истечению срока аренды модули будут демонтированы, сваи извлечены, а также проведены работы по рекультивации грунта.