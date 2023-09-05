За ошибку в госреестре берут деньги с ветерана

Севреестр внес в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) ошибочные данные о площади квартир севастопольцев. Тепловики на основе этих данных выставили квитанции за отопление несуществующих метров. Когда ошибки выявили, оказалось, что за неправильно насчитанное всё равно платить нужно.

В редакцию «Севастопольской газеты» обратился ветеран ВОВ Виктор Спичак. Он — житель осажденного Севастополя, с 22 декабря 2020 года входит в категорию льготников и за коммунальные услуги платит 50%. И долгов у него не было...

— С января по март 2023 года ГУПС «Севтеплоэнерго», основываясь на ошибочных данных в ЕГРН о площади моей квартиры, начислил плату за отопление в повышенном размере. Кроме того, был произведен перерасчет за 11 месяцев 2022 года. 21 марта 2023 года мной были переданы исправленные данные в ЕГРН, из которых следует, что общей площади моей квартиры 52,4 квадратных метра никогда не существовало, а всегда было 47,4 квадратных метра, которые я регулярно оплачивал, — рассказал В.Спичак.

Когда пожилой мужчина заметил, что в квитанциях у него стали писать большую площадь, он пошел в МФЦ с техническим паспортом на квартиру. В итоге данные в ЕГРН исправили.

Затем ветерану пришлось писать обращения в ГУПС «Севтеплоэнерго». Там приняли во внимание, что квартира меньше и с марта вернули квитанции к прежним показателям. Но «лишние» почти 1,5 тысячи рублей, которые были начислены из-за ошибки в метраже, ему никто не простил.

С подобной ситуацией столкнулись и другие жители Севастополя. Ветеран не стал сдаваться и продолжил борьбу. Он написал еще одно обращение в ГУПС «Севтеплоэнерго» с требованием сделать перерасчет.

— За март мне плату откорректировали, но почему только за март? Почему я должен оплачивать ошибку в ЕГРН? Прошу провести перерасчет за декабрь 2022 года, январь и февраль 2023 и аннулировать перерасчет за 11 месяцев 2022 года, — требует В.Спичак.

В Севтеплоэнерго пенсионеру ответили, что в июле 2022 года проводилось совещание с представителями городского правительства по поводу возмещения расходов за льготников, после чего была проведена сверка с данными ЕГРН. Тут-то и выяснилось, что льготник В.Спичак является владельцем большей площади, чем считалось раньше. Поэтому и, получается, что он не доплатил за отопление 1 450 рублей.

«Севтеплоэнерго получил в марте выписку из ЕГРН, в связи с чем были внесены изменения с начала расчетного периода, когда были представлены документы, то есть с 1 марта 2023 года. Корректировка размера платы выполнена в апреле и отражена в платежке. Основания перерасчета платы за коммунальную услугу по отоплению за предыдущие периоды, в связи с допущенной в ЕГРН ошибкой, отсутствуют», — ответили ветерану в ГУПС «Севтеплоэнерго» и на этом круг замкнулся.

В платежке В.Спичака теперь значится долг, к которому начисляется и пеня.

12 друзей по несчастью

«Госжилнадзором Севастополя в 2023 году (по состоянию на 28.08.2023) было рассмотрено 12 обращения собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу применяемой площади объекта недвижимости при начислении платы за жилищные и коммунальные услуги, связанные с изменением сведений в ЕГРН», — сообщили на запрос «Севастопольской газете» в городском Госжилнадзоре.

Судя по всему, таких случаев было значительно больше — не все стали писать обращения в Госжилнадзор. Например, В.Спичак этого не сделал.

В Госжилнадзоре также пояснили, что балконы, веранды, лоджии и террасы не входят в общую площадь квартиры и при расчете платы за отопление не учитываются. Посоветовали проверить данные ЕГРН, затем обратиться в Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя, либо в любое отделение МФЦ. А также пообщаться с ресурсоснабжающей организацией и проверить правильность начислений.

Впрочем, все эти шаги уже предпринял В.Спичак.

Лучше заплатите

«Госжилнадзор Севастополя рекомендует произвести оплату неправомерного, по мнению собственника жилого помещения, начисления в целях недопущения начисления пени. Пеня не следует за судьбой долга. То есть, даже в случае снятия начисления платы за коммунальную услугу, пени останется предъявленной к оплате», — посоветовали в жилищном надзоре.

То есть, сначала нужно заплатить неправильно насчитанные суммы, а потом бороться за их возвращение. Иначе ресурсоснабждающие организации насчитают вам еще больше.

А еще в жилнадзоре посоветовали обращаться к ним, а если «действиями Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя причинен вред собственникам помещений (выразившийся в излишнем начислении платы за коммунальные и (или) жилищные услуги), то такие собственники вправе обратиться в суд».

— Оплачивать неправомерно образовавшийся долг я не буду, потому что обратно свои деньги я не увижу, — поделился мнением с редакцией В.Спичак.

Он недоумевает, почему должен предпринимать столько мучительных шагов, доказать не свои ошибки в реестре, а после этого всё равно оплатить непонятные откуда появившиеся долги.