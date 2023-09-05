Воровал электроинструменты в строящихся домах

Мужчина нуждался в деньгах. Чтобы поправить свое материальное положение, мужчина отправился в одно из садовых товариществ Гагаринского района. Там он подыскивал строящиеся дома, дожидался, когда все уйдут, вскрывал навесные замки или отжимал металлопластиковые окна и проникал внутрь, чтобы украсть электроинструменты, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

На сегодняшний день установлены обстоятельства четырех краж. Часть похищенных инструментов злоумышленник успел сдать в комиссионный магазин. Выручку он потратил на личные нужды. Во время задержания, которого мужчина явно не ожидал, он сообщил полицейским, что уже был судим, но условно. Судя по всему, на этот раз ему грозит реальный срок.

В отношении жителя Севастополя возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». По ней предусмотрены санкции до шести лет лишения свободы.