В пещере «Таврида» нашли останки гигантской гиены

В пещере «Таврида» – очередная уникальная находка. На этот раз, это череп гигантской гиены, с полностью сохранившейся черепной коробкой, нижней челюстью и даже двумя позвонками. Эти останки были найдены в небольшом гроте, засыпанном глиной, на глубине 30-40 метров. Автор находки – палеонтолог из Москвы Александр Лавров.

Кости гиены удалось реконструировать и установить, что высота зверя в холке составляла 1,20 м. Палеонтологи не исключают, что именно гиены принесли в пещеру других животных, чьи останки изучены в лаборатории, с выводом, что на большинстве из них (98%) – следы укусов гиены. Нет, конечно, есть и укусы других животных, но их гораздо меньше.

Как пояснил «Севастопольской газете» научный сотрудник спелео-палеонтологического комплекса пещера «Таврида» Крымского федерального университета Богдан Зайцев, речь идет о короткомордой гиене Pachecrocuta brevirostris. Животное действительно имеет размеры современного льва и крупнее любой современной гиены.

По словам Б.Зайцева, черепной материал – наиболее интересное для ученых, поскольку позволяет различать виды животных и проводить различные исследования.

Он утверждает, что для палеонтологов самое интересное – это зубы. По одному зубу можно определить многое, а тут найден целый череп! Материалы исследования в перспективе будут публиковаться, возможно, дополненные другими находками.

Из других находок этого лета – два рога винторогой антилопы, самые целые, которые когда-либо находили в пещере «Таврида». Эта находка также довольно диагностична. Также нашли костеносную линзу, где много костей копытных.

Палеонтолог сообщил, что до этих находок ученые полагали, что все самое ценное из пещеры уже выбрали, так что названные находки стали для них приятным и неожиданным сюрпризом.

– Что-то из находок мы взяли для своего музея, череп же «уехал» для исследований в Институт палеонтологии РАН в Москву, откуда нам обещали томографическую распечатку, которая, скорее всего, тоже станет экспонатом музея пещеры «Таврида», – сказал Богдан Зайцев.