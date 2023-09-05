Школьникам расскажут о рекордах России

По четвергам в севастопольских школах будут проходить новые профориентационные уроки «Россия — мои горизонты», на которых расскажут о достижениях страны. Занятия рассчитаны для 6-11 классов.

«Уже начиная с этой недели и каждый четверг для севастопольских школьников будет проходить урок «Россия — мои горизонты», где дети смогут открыть для себя интересные факты о нашей стране, рекордные значения и даже попробуют себя в роли разных специалистов на моделирующих профпробах», — сообщила региональный оператор проекта «Билет в будущее» Ольга Анистратенко.

На 34 профориентационных занятиях школьники узнают о достижениях России во всех сферах экономического развития: промышленности, сельском хозяйстве, информационных технологиях, сфере инноваций и развития науки, инженерии и в других областях. Также они получат информацию о современном рынке труда, о перспективных профессиях и специальностях.

Программа будет реализована в рамках профориентационного минимума, который внедряется Министерством просвещения РФ. Предполагается, что занятия будут проходить на классных часах.