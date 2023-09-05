Похолодание придет на юг России с Баренцева моря

Сильное похолодание придет на Юг России к концу текущей недели, в ряде регионов температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов.

«Во второй половине недели начнется быстрая и мощная адвекция холодного воздуха с севера европейской России, сам атлантический циклон выйдет в Предуралье, и северные потоки потянутся от Баренцева моря на юг. Фронт будет продвигаться очень быстро, похолодание [будет] очень ощутимым. Если во вторник на юге России еще на 2-4 градуса выше нормы, то к концу недели аномалия с похолоданием закрепится на всем юге. Очаг холода по аномалии с температурой воздуха на 4-5 градусов ниже климатической нормы будет находиться в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях», — сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

В начале недели фронтальный раздел, который тянется с севера европейской России, и его взаимодействие с черноморским циклоном привели к активизации атмосферных процессов, вызвав на побережье Краснодарского края сильные дожди. Со вторника ненастье начнет перемещаться с Кубани на восток, в сторону Крыма.

О погоде в регионах

В Керчи ветер будет усиливаться к ночи вторника, к утру среды его порывы достигнут 16-18 м/с, пройдут дожди. В городе в среду — до 27 градусов тепла, в четверг усилится северный ветер до 15 м/с и похолодает до 23 градусов.

В Севастополе во вторник ветер усилится до 15-17 м/с, воздух прогреется до 24-26 градусов. В среду и четверг — солнечно и до 28-29 градусов, к концу недели — всего 25 градусов тепла.