Ныряльщики проводят фестиваль

Второй фестиваль дайвинга состоится 23-24 сентября. Его организуют Федерация подводного спорта Севастополя совместно с клубами подводного плавания «Надежда» и «Правда о дайвинге».

На фестиваль соберутся дайверы и фридайверы из Севастополя, Крыма, Сочи, Ростова и Москвы. По словам мастера спорта СССР, заслуженного тренера по подводному спорту Бориса Поротова, в первую очередь фестиваль нужен для общения.

— Мы ведем разговоры о подводном плавании, о давинге, что это такое, как им надо заниматься, какие проблемы существуют, потом желающие могут поплавать с нашими инструкторами. Кроме этого будут и фридайверы, которые проведут здесь соревнования по статике. Если позволит погода — планируем погружения в районе мыса Айя, — рассказал Б.Поротов.

В программе два дня погружений для детей и взрослых, как для начинающих, так и для опытных дайверов, выход в море на лодках из Балаклавы, мастер-классы по статической задержке дыхания (Static Apnea), что является основой фридайвинга. Правильная и комфортная практика статики — это инструмент, который помогает увеличить результаты, повышает уровень комфорта и расслабления. В статическом апноэ спортсмены несколько минут находятся в изоляции от кислорода, без движения. Как говорят сами фридайверы, они входят в пограничное состояние.

Кроме этого в рамках фестиваля предусмотрена развлекательная программа.

Клуб подводного плавания «Надежда»

Один из организаторов мероприятия — клуб подводного плавания «Надежда», где тренировки проводят легенды подводного плавания России. Б.Поротов, которому в этом году исполнится 87 лет, — один из них. Он больше полувека погружается в морские глубины, принимал участие в подготовке боевых пловцов, воспитал около 50 мастеров спорта и 16 мастеров спорта международного класса.

В 1966 году выдающийся тренер первым в мире изобрел, изготовил и применил новый вид ласт — моноласт, в котором его воспитанники установили 36 мировых рекордов.

В клубе также работает супруга Б.Поротова Надежда Турукало — многократная чемпионка и рекордсменка мира, Европы и СССР. Она завоевала 53 медали, среди которых 39 — золотых.

В 1986 году семья переехала в Севастополь, где супруги продолжили тренировать начинающих спортсменов и любителей и создали школу плавания для детей-инвалидов и всех, кто любит море и его обитателей.

— Дайвинг очень многоплановый вид человеческой деятельности. Есть дайвинг для удовольствия, спортивной дайвинг, есть фридайвинг — плавание без акваланга. Ныряние в большие глубины это всегда интересно, — говорит Б.Поротов.

Как бы не было страшно в начале, подводный мир затягивает и начинаешь ждать новых погружений. Поэтому даже с наступлением холодов многие дайверы не делают перерыва в заплывах, а лишь меняют гидрокостюмы на более тёплые и продолжают изучать морские глубины.

Клуб «Надежда» расположен на берегу уютной бухты в парке Победы. Место для тренировок выбирал сам Б.Поротов.

— Это очень хорошая акватория, невдалеке проходит две скальных косы. Глубины здесь до 10 метров, как раз позволяют нам работать по системе обучения CMAS, которую в далеких 50-х прошлого века создал Жак-Ив Кусто.

Клуб работает только в теплое время года — с мая по октябрь. На обучение принимаются дети от 9 лет, ограничений по возрасту нет. Единственный критерий для дайвера — здоровье. В ныряльщики не берут больных с заболеваниями легких и сердца.

— Мы обучаем дайвингу всех желающих. Только за летние месяцы этого года мы обучили около 80 человек, — хвастается Б.Поротов и сожалеет, что севастопольцев к ним в клуб приходит не очень много. В основном учатся приезжие отдыхающие.

По словам тренера, проблема в том, что этот вид спорта дорогой: снаряжение стоит немалых денег, а уровень жизни севастопольцев невысок в сравнении с жителями материковой России.