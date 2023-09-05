Началась традиционная кампания по иммунизации против гриппа

С 1 сентября в Севастополе во всех поликлиниках можно сделать прививку против гриппа.

Основной сезон простудных заболеваний, в том числе гриппа начинается во второй половине октября. Чтобы снизить риск заражения начинать прививаться нужно уже сейчас. Тогда иммунитет успеет сформироваться до начала пика заболеваемости. Вакцина в город поступила и уже распределена по поликлиникам, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Севастополя.

«Мы получили вакцины против гриппа для иммунизации детей, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями и взрослого населения», — рассказал главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.

Медики напоминают, что вакцинация остается основной мерой профилактики опасного заболевания.

«Призываю всех севастопольцев идти прививаться. Вся имеющаяся у нас вакцина зарекомендовала себя хорошо. Мы применяем ее для иммунизации населения уже не первый год, она работает», — сообщила начальник управление организации медицинской помощи депздрава Анна Островская.

Вакцина есть в прививочных кабинетах всех севастопольских поликлиник, сделать прививку можно без предварительной записи.

Вакцинация детей в школах и детских садах будет организована централизовано, по группам.

«Отдельно хочу обратиться к родителям, чтобы они дали согласие на вакцинацию своих детей. Только так можно снизить возможные осложнения, которые дает грипп или вовсе избежать заражения этой опасной инфекцией», — отметила А.Островская.

Основным противопоказанием для вакцинации против гриппа является общее соматическое состояние: повышенная температура тела и другие симптомы ОРВИ. Перед вакцинацией пациента обязательно осматривает врач.