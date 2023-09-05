Кина не будет!

Кинотеатра на пляже «Золотой» за деньги гранта так и не появилось.

Прокуратура Балаклавского района Севастополя проверила исполнение требований бюджетного законодательства при использовании гранта, предоставленного управлением туризма города Севастополя.

Было установлено, что в ноябре 2022 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» управление туризма заключило соглашение, на основании которого коммерческой организации из бюджета города предоставили грант на поддержку общественной инициативы по развитию туристической инфраструктуры. Одним из пунктов гранта была установка звукового оборудования для кинотеатра на пляже «Золотой» в Балаклаве в срок до 1 апреля 2023 года.

Наступила осень, а приобретенное коммерческой организацией оборудование так и не смонтировано и не введено в эксплуатацию.

Руководитель коммерческой организации за нарушение условий предоставления субсидии из бюджета города оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.