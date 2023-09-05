Госпрограмма выполняется по всем показателям, но по дорогам — лучше всего

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин во время рабочей поездки 4 сентября провел в Симферополе совещание с главами Севастополя и Крыма. На нем обсудили реализацию госпрограммы социально-экономического развития субъектов полуострова.

«В Севастополе в рамках госпрограммы реализуется 26 объектов, из которых восемь уже введены в эксплуатацию. Все проекты планируется завершить в этом году. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что для города это беспрецедентное количество объектов по вводу, несмотря на то что год был непростым с точки зрения логистики», — отметили в пресс-службе правительства РФ.

Госпрограмма в этом году выполняется по всем показателям, но лучше всего продвигается дорожное строительство. По этому параметру кассовое исполнение выше, чем в прошлом году.

«По дорогам у нас рекордный ввод. Более 200 дорог региональной сети мы завершим. К октябрю дорожная программа этого года будет полностью завершена. Кроме того, мы с опережением выполняем нацпроект «Безопасные качественные дороги»», — отчитался М.Развожаев.

В числе 26 объектов, которые в Севастополе планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года, — школы, детские сады, надземные пешеходные переходы, ветеринарная лечебница. Уже построена поликлиника в Казачьей бухте, газопровод в селе Орлиное, детские сады на улицах Хрусталева, Героев Бреста и Горпищенко, физкультурно-оздоровительные комплексы в Верхнесадовом и Каче.

Реализация госпрограммы в Крыму

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в регионе по госпрограмме в этом году планируется завершить 170 проектов. На эти цели этого выделено 92 млрд рублей.

«В целом работы выполняются в соответствии с графиками. Целевые показатели программы будут достигнуты», — пообещал С.Аксенов, отметив, что в части дорожной инфраструктуры планируется особое внимание уделить ремонту муниципальных дорог. На них потратят 10 млрд рублей.

«Также среди основных программ реализуем мероприятия по энергетике и водоснабжению. Сегодня Крым обеспечен водой в полном объеме, рисков для жителей нет. Вопросы, связанные с полноценным орошением земель, будут решаться уже после завершения спецоперации», — подчеркнул С.Аксенов.

Федеральная целевая программа (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» была принята в 2014 году и продлена до 2022 года. В январе 2022 года была утверждена новая структура госпрограммы развития Крыма и Севастополя. Среди новых целей – создание комфортных условий для 2,5 млн человек, которые живут полуострове. Особый акцент сделан на развитии свободных экономических зон (СЭЗ) в Крыму и Севастополе.

Ранее М.Хуснуллин отмечал, что 2022 год также был успешным для Крыма и Севастополя в сферах строительства дорог и социальных объектов. По информации М.Развожаева, в Севастополе в прошлом году в рамках госпрограммы было завершено строительство 16 социальных объектов. На еще 10 — работы обещали завершить в первом квартале 2023 года.

Всего же в 2022 году планировалось ввести в эксплуатацию 37 объектов, в том числе три — переходящих с 2018 года, а два — с 2021 года.