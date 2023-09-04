Вспомнят о павших в Крымской войне

Торжественное мероприятие, посвященное памяти воинов, павших в Крымской войне, традиционно состоится 9 сентября в 11 часов утра на территории Братского кладбища на Северной стороне Севастополя.

Речь идет о памятной встрече, приуроченной к Дню памяти русских воинов. Как известно, 9 сентября 1855 года стал первым днем в той войне, когда не взрывались ядра и не летели пули.

Севастопольцев приглашают присоединиться к мероприятию на Братском кладбище, ориентируясь на программу мероприятия.

Так, с 10.45 до 11.00 ожидается прибытие гостей на Братское кладбище. В 11.00 в Свято-Никольском соборе состоится панихида по погибшим воинам. С 11.20 на площади перед храмом запланирована официальная часть мероприятия, которая продолжится возложение венков и цветов к местам захоронения С.А.Хрулева, князя М.Д.Горчакова, контр-адмирала М.Н.Кумани, генерала Э.И.Тотлебена.

В 12.00 желающие смогут стать участниками экскурсии по Братскому кладбищу, которая продлится 40 минут.

Первая оборона Севастополя 1954-1855 годов, продлившаяся 349 дней, стала свидетельством готовности русского народа к самопожертвованию во имя свободы и независимости своей страны.