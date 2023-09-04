Уничтожены украинские беспилотники и катера с десантом

По сообщению Министерства обороны России, в ночь на 4 сентября пресечена попытка киевского режима совершить очередные террористические атаки на Крымский полуостров.

Около 1.00 мск дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.

В другом сообщении говорится, что «4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Чёрного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья».