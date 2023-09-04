Три золота и одно серебро по гребле у севастопольской спортсменки

Анастасия Долгова завоевала три золотых и одну серебряную медаль на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли».

Соревнования проходили на гребном канале в Крылатском с 28 августа по 2 сентября и собрали 800 гребцов из России, Белоруссии, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

На первой строчке турнирного табло имя представительницы севастопольской школы гребли А.Долговой появлялось трижды. Спортсменка лидировала в гонке на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров в категории «юниоры до 24 лет», она также была первой в смешанном разряде двоек на дистанции 200 метров. Еще одно «золото» А.Долгова завоевала в смешанной эстафетной гонке 4x200.

Кроме того, севастопольская спортсменка была второй (в смешанном разряде) в составе команды из четырех спортсменов на дистанции 500 метров.