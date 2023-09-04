Театру купили новое световое оборудование

В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» в 2023 году было проведено техническое оснащение театра новым световым оборудованием. На эти работы из федерального бюджета выделено свыше 12 миллионов рублей. ⁣

«Приобретение новых тиристорных блоков управления театральным освещением расширяет возможности для нашего светоцеха, возможности более профессионального подключения новых световых приборов. И, конечно, приобретение новых световых лир — это достаточно дорогая позиция, с которой сам театр бы не справился», — цитирует пресс-служба департамента главного режиссера театра Григория Лифанова.

Современное световое оборудование позволит сделать постановки более яркими и запоминающимися.