Театру купили новое световое оборудование
В Севастопольском академическом русском драматическом театре им.Луначарского устанавливают новое оборудование рамках федерального проекта, сообщили в городском департаменте культуры.
В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» в 2023 году было проведено техническое оснащение театра новым световым оборудованием. На эти работы из федерального бюджета выделено свыше 12 миллионов рублей.
«Приобретение новых тиристорных блоков управления театральным освещением расширяет возможности для нашего светоцеха, возможности более профессионального подключения новых световых приборов. И, конечно, приобретение новых световых лир — это достаточно дорогая позиция, с которой сам театр бы не справился», — цитирует пресс-служба департамента главного режиссера театра Григория Лифанова.
Современное световое оборудование позволит сделать постановки более яркими и запоминающимися.