Профиль дороги у рынка «Чайка» пытаются исправить

С самого утра 4 сентября вдоль стены рынка «Чайка», что ведет на улицу Частника, выстроилась строительная техника, а уже через час там начались дорожные работы.

Выяснилось, что работники ГБУ «Севавтодор» производят замену дорожного покрытия на участке дороги от пл.Восставших до пересечения с ул.Костомаровской.

Как пояснил «Севастопольской газете» мастер участка ремонта и развития автомобильных дорог ГБУ «Севавтодор» Егор Паценко, перед дорожниками стоят две задачи: заменить изношенное асфальтобетонное покрытие и, по возможности, ликвидировать провал у пешеходного перехода, что напротив центрального входа на рынок. В этом провале после дождей неизменно собирается огромная лужа.

— Мы сейчас будем все это исправлять, пытаться отводить воду, чтобы она там не скапливалась. Из-за этого, собственно, все это и затеяно. Для начала, сняли верхний слой асфальта, после чего изменением уклона дороги пытаемся скорректировать ее профиль, — рассказал Е.Паценко.

По его информации, дорога выполнена таким образом, что на этом участке практически отсутствует продольный уклон, то есть дождевой воде некуда уходить. Вернее, уклон есть, но он минимальный. Дорожники пытаются этот уклон создать, чтобы вода не скапливалась у пешеходного перехода.

В работе задействованы 15 единиц дорожной техники: КАМАзы, погрузчик BobCat, фрезеровальная машина, катки, укладчики асфальта.

— Работать будем до вечера, пока не сделаем. Больше времени нам не дают. Все надо сделать за один день еще и потому, что в понедельник рынок не работает, а представить, что работы продолжатся, когда сюда съезжается столько народу, просто невозможно, — объяснил Е.Паценко.

При этом он признался, что, несмотря на предпринимаемые усилия, гарантии, что все получится и дождевая лужа наконец-то исчезнет раз навсегда, дорожники дать не могут.

После того, как в 2019 году дорожники подняли уровень пешеходного перехода, царь-лужа на нем уже не появляется. На другую сторону можно перейти, не замочив ног. Но пешеходов подстерегает другая неприятность: проезжающие автомобили окатывают их водой из лужи, которая собирается теперь за «зеброй».

Дорогу на ул.Частника ремонтировало в 2017 году ООО «Дорожник».