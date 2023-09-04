Приехал театр Российской Армии

В Севастополе с 1 по 6 сентября проходят гастроли Центрального академического театра Российской Армии. За несколько дней актеры сыграют в 13 спектаклях и четырех концертах, в том числе, посвященных теме СВО.

— Зрители — часть нас. Когда мы выходим на сцену и происходит обмен энергией. Недаром на сцене проходят все болезни. У нас была великая актриса Нина Афанасьевна Сазонова, она в последние годы плохо себя чувствовала. Прихожу играть спектакль на сцене вместе с ней, она говорит: «Как там, Олечка, зритель?» Я ей отвечаю: «Ой, Нина Афанасьевна, зрители сегодня ну просто каждое слово ловят. Она отвечает: «Все, не буду принимать таблетку. Зрители вылечат», — рассказала на пресс-конференции народная артистка России Ольга Богданова.

Гастроли открылись детским спектаклем на музыку Максима Дунаевского «Летучий корабль» в Херсонесе. По словам замдиректора театра Российской армии Милены Авимской, севастопольцам продемонстрировали концертную версию. Чтобы показать полную постановку, нужна большая сцена.

Зрители увидят и спектакль «Дом под снос», комедию «Главная роль», премьерный спектакль по произведению Николая Гоголя «Женитьба», спектакль-размышление «Когда я вернусь» по пьесе Владимира Гуркина, автора пьесы «Любовь и голуби». В них сыграют, в том числе, и известные российские актеры Алина Покровская, Ольга Богданова и Артем Каминский.

Спектакли на тему СВО

— Нам недавно дали медали ветеранов боевых действий — мне, Алине Покровской и еще Людмиле Чурсиной. Мы часто выступаем в госпиталях. Я захожу в палату — у кого-то нет руки, у кого-то ноги, и я хочу как-то поддержать бойцов, говорю: «Ничего вы в надежных руках, вот немного вас подлатают и вы поедите домой» А они мне на это отвечают: «Домой? Что вы! Мы поедем туда, на передовую!» Один человек показался мне прямо пожилым, и я ему тоже: «Домой поедете, вас ждут жена, дети», а он: «Что вы! Там сынки мои». Вот этот героизм, искреннее отношение к родине, — считает О.Богданова.

Труппа театра Российской Армии играет на нескольких площадках: в Драматическом театре Черноморского флота имени Лавренева, в Херсонесе, в театре им.Луначарского.

Так, пьесу «Серая зона» бесплатно покажут 4 сентября на малой сцене в театре им.Луначарского. Как рассказал режиссер театра Российской Армии Андрей Бадулин, это спектакль — работа молодого режиссера. Постановка состоит из пьес двух — Ольги Манько из Севастополя и Светланы Тишкиной из Луганска. Также в Доме офицеров флота прошел благотворительный концерт «Наши маяки», который посвящен участникам спецоперации. На сцене прозвучали песни военных лет, а также стихи современных поэтов Донбасса.

Актеры театра Российской Армии постоянно ездят по гастролям. После Севастополя труппа отправится в Кострому, Челябинск и Кызыл.

— В силу того, что мы посещаем не только гражданские объекты, но еще и военные, у нас география обширная — от Калининграда до Владивостока и Камчатки. В прошлом году ездили на Новую землю, до этого ездили в Сирию. За «ленточку» часто ездит творческая бригада, — сообщил А.Бадулин.

Секрет успеха

— Я хвалю все наши спектакли, но я честно их хвалю, я сама люблю это все. Мы любим зрителей, мы общаемся с ними и делаем это искренне. У нас в Москве скоро выборы мэра Сергея Собянина и я говорю нашим зрителям: «Вот сейчас будут выборы, мы, конечно, не знаем, кто будет новым мэром», а они мне кричат: «А мы знаем!» Люди вступают с нами в диалог, — поделилась эмоциями О.Богданова.