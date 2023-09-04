На олимпиаде стандартов у сборной России — приз зрительских симпатий

Молодежная сборная России, одну из команд которой возглавила представительница Севастополя Карина Ищук, приняла участие в Международной олимпиаде стандартов, которая прошла в Южной Корее. Результатом участия российской сборной стала почетная награда – приз зрительских симпатий.

Об этом сообщила пресс-служба Севастопольского Центра стандартизации, метрологии и испытаний.

Всего в олимпиаде приняли участие более 130 школьников в возрасте от 13 до 18 лет из 9 стран мира. Сборная России была разделена на три группы: 2 команды в старшей возрастной группе и одна — в младшей. К.Ищук возглавила одну из старших команд.

Заметим, что ребята разработали и презентовали международные стандарты на английском языке. Так, старшая группа разработала стандарт на тест-методы для систем распознавания лиц, младшая — стандарт на электромобиль.

«Российские традиции в стандартизации — одни из наиболее уважаемых в мире. От установления стандартных размеров, «калибров-кружал» для пушечных ядер указом Ивана Грозного в середине 16-го века и до уникальных стандартов на цифровые двойники изделий и применение технологий искусственного интеллекта в наше время, наши стандарты заслуженно востребованы. Уверен, что и юное поколение, пусть и только встающее на путь стандартизации, но уже удивляющее профессионалов своими креативными и инновационными идеями, достойно продолжит эти традиции», — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.