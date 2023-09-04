На фотографиях — «Взрослые истории детей Донбасса»

Под каждой фотографией — QR-код, по которому можно увидеть видеоинтервью с героями выставки, которые провела и записала телеведущая Юлия Барановская. Зрители узнают о 15-летнем Олеге Кривуне, который потерял кисть из-за разрыва брошенного боеприпаса. В благотворительном фонде ему помогли сделать бионический протез и теперь мальчик учится жить заново. Девятилетняя Лиза Бондаренко родилась в Горловке. Ей было всего восемь месяцев, когда вместе с родителями они шли в магазин и рядом разорвался снаряд. Мама погибла на месте, папа получил множественные ранения, а у Лизы остались следы от осколков и теперь она мучается частыми головными болями.

Фотографии выставлены рядом с офисом СРОО «Севастопольские мамы» на ул.Ленина, 18 до 21 сентября. А с 6 сентября по 10 октября — выставка параллельно будет работать и в фойе кинотеатра «Россия» (пл.50-летия СССР). Вход бесплатный.

Фотовыставка «Взрослые истории детей Донбасса» сейчас проходит еще в девяти российских городах. Это проект благотворительного фонда «Память поколений», который реализуется при поддержке Фонда Культурных инициатив.

Каждый ребенок с этих фотографий получил необходимую медицинскую помощь от благотворительного фонда. Некоторым детям были необходимы операции после полученных ранений, другим — реабилитация, остальным — психологическая помощь. Общая сумма помощи всем детям составила почти 9,9 млн рублей, сообщили в благотворительном фонде «Память поколений».