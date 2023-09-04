Министру просвещения посоветуют развивать научный стендап

В День знаний,глава государства провел открытый урок «Разговор о важном» в рамках проектов Министерства просвещения, Росмолодежи и платформы «Россия — страна возможностей». В мероприятии приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов, сообщила пресс-служба Владимира Путина.

Президент поздравил школьников с началом учебного года и предложил им обменяться мнениями: «Вы хоть и молодые люди, но люди продвинутые, не знаю, смогу ли я ответить на все ваши вопросы: даже предлагаю нашу встречу все-таки сделать не днем ответов и вопросов, а обменом мнениями. Мне кажется, так будет даже интереснее».

Школьник из Севастополя Максим Борсук, увлекающийся IT-технологиями, предложил популяризировать образование с помощью научного стендапа.

— Так как в школах создаются школьные театры повсеместно, было бы очень здорово, если бы там создалась отдельная секция так называемого научного стендапа. Что это? Это когда человек, который стоит на сцене, и человек, который сидит в зале, общаются на равных. Это про то, что сложные вещи объясняются простым языком и с юмором, — предложил юноша.

На это В.Путин ответил, что в рамках общества «Знание» такая работа тоже идет.

М.Борсук рассказал, что в Севастополе на базе «кванториумов» и организации «Микаст» такое образовательное течение развивается очень успешно.

— И очень хорошо было бы, если бы это было внедрено в школах, ведь тогда ученики смогут прививать любовь другим ученикам [к науке], тогда развиваются «мягкие» навыки, то есть общение с аудиторией, выступления публичные, разговор с аудиторией, понимаете? Это очень важно!

— Я обязательно посоветую Министру просвещения, чтобы он пошире внедрял сформулированные тобой предложения, — ответил президент.

М.Борсук — ученик восьмого класса севастопольской гимназии №7 им.В.И.Великого.